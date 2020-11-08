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Sakin Kent Akyaka’da orman yangını

’nın Ula ilçesine bağlı sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesinde bir otelin arka bölümünde başlayan orman yangını itfaiye ve arazöz ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Sakin Kent Akyaka’da orman yangını

08.11.2020, 23:10

Akyaka Kermetur mevkiinde yol kenarında başlayan orman yangını sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Arazöz ve itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 dönümlük alanda kontrol altına alındı. Ula Jandarma Karakol ekipleri yangının çıkışı ile ilgili olarak soruşturma başlattı.




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