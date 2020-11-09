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Haberler İzmir Bakan Kurum başkanlığındaki toplantıda İzmir'deki deprem sonrası çalışmalar ele alındı

Bakan Kurum başkanlığındaki toplantıda 'deki sonrası çalışmalar ele alındı

Çevre ve Murat Kurum başkanlığında, 'deki sonrası yürütülen çalışmaların ele alındığı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Bakan Kurum başkanlığındaki toplantıda İzmir'deki deprem sonrası çalışmalar ele alındı

09.11.2020, 12:13

İzmir Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilgili bürokratlar katıldı.

Toplantıda, resmi kurumlar tarafından sahada yürütülen faaliyetlere ilişkin sunumların yapıldığı, çadır kent hizmetleri, konteyner kent hazırlıkları ile hasar tespit ve yardım çalışmalarının görüşüldüğü öğrenildi.

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