Depremzedeler için ‘özel’ antika mezatı

İZMİR Kemeraltı'nda bulunan Antikacılar Çarşısı, bir süredir devam ettirdiği mezat geleneğini bu kez İzmirli depremzedeler için gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen ürünlerbu kez iyilik için satıldı, elde edilen gelir depremzedelerin ihtiyaçları için gönderildi. 30 Ekim cuma günü meydana gelen korkunç depremin hemen ardından Türkiye'nin gösterdiği duyarlılık ve yardım seferberliğine sessiz kalamadıklarını söyleyen Başka Antika'nın sahibi Erkan Sert, "Bu deprem hepimizi derinden sarstı. Başta İzmirliler olmak üzere tüm Türkiye'den yardımlar yağdı. İnsanlarımızın, depremzede vatandaşlardan maddi ve manevi desteklerini esirgememesi gözlerimizi yaşarttı. Biz de İzmir Antikacılar Çarşısı olarak bu konuda duyarsız kalamazdık. Koleksiyoner ve esnafla sosyal medya üzerinden yaptığım görüşmeler sonucu bu mezatı düzenlemeye karar verdim" dedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mezat için İstanbul, Bursa, Denizli, Ödemiş ve İzmir'den 30 koleksiyonerin ürün gönderdiğini söyleyen Erkan Sert, "Mezatımıza hem ürün gönderme hem de satın alma konusunda büyük katılım oldu. Depremzedelere iyilik için yapılan mezata büyük ilginin olması bizi de duygulandırdı. Mezat sonunda elde ettiğimiz parayı depremzede çocukların günlük ihtiyaçlarının karşılanması için deprem bölgesine gönderdik. İzmir Antikacılar Çarşısı olarak yaraların sarılmasında ufacık bile olsa bir katkımız olsa ne mutlu bize" diye konuştu.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER