Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 9 Kasım Pazartesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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