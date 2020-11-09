Sahte içki tüketmesi sonrası iki hafta önce başvurduğu Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Ali Yüksel, hayatını kaybetti.
Yüksel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Sahte alkol İzmir'de bir can daha aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.