Haberler İzmir Sahte alkol İzmir'de bir can daha aldı!

Sahte alkol İzmir'de bir can daha aldı!

Sahte alkol can almaya devam ediyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.