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Sahte alkol 'de bir can daha aldı!

Sahte alkol can almaya devam ediyor. 'in Ödemiş ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

Sahte alkol İzmir'de bir can daha aldı!

AA

09.11.2020, 14:08

Sahte içki tüketmesi sonrası iki hafta önce başvurduğu Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Ali Yüksel, hayatını kaybetti.
Yüksel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi.

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