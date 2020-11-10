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Haberler İzmir Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı

Çadırkentte ! Depremzedeler Ata'yı böyle andı

depreminden sonra çadır alanlarında kalan depremzedeler, Atatürk’ün 82. nedeniyle çadırlarına Türk bayrağı astı, saat 09.05’te tüm görevlileri ile birlikte saygı duruşunda bulunup okudu.

Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı

10.11.2020, 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020,11:59

Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 82. yılı, İzmir depreminden sonra çadır alanlarında kalan depremzedeler tarafından da anıldı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlarda yaşayan depremzedeler ve alandaki görevliler, çadırlara Türk bayrakları astı. Saat 09.05'i gösterdiğinde ise tüm çadırkent saygı duruşunda bulunarak bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.



"MİNNETTARIZ"
Çadırkentte kalan depremzede Çağatay Kılavuz, "Allah aynı acıyı bir daha yaşatmasın. Atamla ilgili de söyleyeceğimiz tek kelime; minnetarız. Bugün evde olsaydık, evimize bayrağımızı asardık. Ancak çadırkentte anma yaptık. Atamıza, deprem için yardım gönderenlere, devletimize, milletimize, gönüllü çalışan arkadaşlarımıza minnettarız" derken, eşi Dilek Kılavuz ise, "Allah bu acıyı bir daha göstermesin. Keşke atamız yaşasaydı" dedi.



"ÇADIR DA BİZİM EVİMİZ"
Hatice Urtekin isimli depremzede de, "Çok hüzünlüyüz. Evimizde 10 Kasım'ı anacaktık ama çadırdayız. Ben evime her zaman bayrak asıyorum ama şimdi çadıra astım. Burası da benim evim" diye konuştu.



Hatice Urtekin'in kızı Yeşim Urketin, "Normalde kortej yürüyüşüne katılırdık, balkondan çıkıp saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okurduk. Şimdi dışarıdayız. Umarım bir sonraki 10 Kasım'da evde oluruz" derken, Seda Alema ise "Herkes burada toplandı, çok duygulandık. Burası da bizim evimiz balkonda duracağımıza çadırda saygı duruşunda bulunduk" sözlerine yer verdi.

İHA

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