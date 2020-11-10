İzmir’de 6 bin kişi çadırlarda yaşıyor

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir'de deprem nedeniyle yaklaşık 6 bin kişinin çadır kentlerde barındığını bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde birçok bakanlıkla ortak hareket edildiğini vurgulayan Güllüoğlu, ortak çalışma ve iş birliği ile çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çekti. GÜLLÜOĞLU, şu anda 15 çadır alanında vatandaşların kaldığının altını çizerek "Biz çadır alanlarında yaptırdığımız anketlerde yaklaşık yarıdan çoğunun korktuğu için çadır alanlarda kaldığı bilgisini aldık" dedi.

37 MİLYONLUK ÖDENEK

FARKLI bakanlıklardan 37 milyon lira civarında bir acil yardım ödeneğinin İzmir'e aktarıldığını, vatandaşlara hasar derecelerine göre yardımların yapıldığını belirten Güllüoğlu, İzmir'e konteyner kent çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Mehmet Güllüoğlu, "Bin konteyner kentlik plan yaptık ama görünen, o kadar ihtiyaç olmayacak gibi. İnsanların çoğu 'Bize kira yardımını verin biz İzmir'de başka bir eve çıkalım' diyorlar. Konteynere çok çıkalım istemiyorlar. Elazığ'ın neredeyse tamamı etkilenmişti. O yüzden çıkabilecekleri kiralık ev sayısı da azdı. Burası öyle değil. Şehrin yüzde 95'inde hayat gayet normal devam ediyor. Hatta hiç deprem olmamış gibi devam ediyor. Burada kiralık ev sorunu yok. Burada daha çok kira yardımı talebi olacak gibi" diye konuştu.