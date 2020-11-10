Konak Belediyesi için yeni bina bulunamadı

KONAK Belediyesi hizmet binasını 30 Ekim depreminde meydana gelen hasar nedeniyle boşaltmak zorunda kaldıklarını anlatan Başkan Abdül Batur, "Taşınmak için yeni bina aradık, bulamadık. Konak'ta en genç bina neredeyse 30 yaşında. Bu deprem, Gültepe'de yapacağımız kentsel dönüşümün önemini ortaya koydu. Bu işe bir yıl içinde başlayacağız, başlamak zorundayız" dedi. Konak'ta 2'si orta, 76'sı hafif hasarlı toplam 78 bina için hasar tespiti yapıldığını aktaran Başkan Batur, "Konak'ın depremi ucuz atlatması, tamamen şanstır. Narlıdere'de olduğu gibi Konak'ta yapacağımız kentsel dönüşüm, ilçemizi daha güvenli yapılar kazandıracak" dedi.