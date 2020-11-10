Sendikacılardan meclis baskını!

İzmir deprem acısı yaşarken kentte demokrasinin işlediği en önemli organlardan biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında büyük skandal yaşandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bağlı sendikaların yöneticileri meclis devam ederken salonu basarak sloganlar attı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri duruma tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki Kasım ayı meclis toplantısında skandal bir eylem yapıldı. DİSK ve ona bağlı Genel İş Sendikası temsilcileri toplantı sürerken, Meclis salonunu bastı. Kıdem tazminatlarıyla ilgili önümüzdeki süreçte yapılabileceği iddia edilen bir düzenlemeyi bahane eden DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve beraberlerindeki sendika yöneticileri salonda pankart açıp sloganlar attı.

GERİLİM BİR ANDA TIRMANDI

Bu duruma AK Partili ve MHP'li sıralardan çok sert bir cevap geldi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "İşçi sınıfının sabrını sınamayın" diye konuştu. Bunun üzerine AK Parti ve MHP grubundan "Tehdit mi ediyorsun" sesleri yükseldi. AK Parti ve MHP'li üyeler, "Komplo bu! Şov yapıyorlar" diye tepki gösterdi. Sendika yöneticileri ise, sloganlar ata ata salonu terk etti. Bu sırada AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında da gerilim tavan yaptı. Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü.





SOYER: OTURMAYIP NE YAPACAGIZ?

AK Partili meclis üyelerinin tepkileri devam edince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu saygısızlığı hiçbirimizin tasvip etmesi mümkün değil. Oturmayıp ne yapacağız. Hepimiz aynı fikirdeyiz, aynı hassasiyeti paylaşıyoruz. Acılarımız bu kadar tazeyken yapılan saygısızlığı hiçbirimiz tasvip etmiyoruz. İzmir olarak büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Siyasi parti ayrımı yapmadık, kimse yapmadı. Bunu hatırlayalım. Bu felakete karşı tek yürek ve tek yumruk olduk. Acımız bu kadar tazeyken, değerlendirmeler yapacakken bu salona gelerek, adeta baskın yapılarak gösterilen tavrı asla kabul etmiyoruz. Kınıyoruz. Bütün samimiyetimle söylüyorum, kınıyorum" ifadelerini kullandı.





KAPIDAKİ GÜVENLİGİ ASIP GİRDİLER

YAŞANAN skandala tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, Başkan Soyer'e hitaben "Bu arkadaşlar sizin çalışanınız. Siz bunların amirisiniz. Gerekeni yapacak mısınız? Hesap soracak mısınız, sormayacak mısınız?" dedi. Bu sırada bazı CHP'li meclis üyelerinden, "Sana ne!" çıkışı geldi. Başkan Soyer de, "Yapmayın, ortamı gerecek bir şey yok. Çalışanımız varsa gerekeni yaparız" ifadesini kullandı. Çalışkan, "Bunların belediye başkanının izni ve onayı olmadan salona girmesi mümkün değil. Kapıda 10 tane güvenlikçi var. Nasıl girebiliyorlar hayret ediyorum. Böyle bir günde yapılan, çok çirkin bir protestoydu ve başkan buna müsaade etti" dedi.

Mert ALPDÜNDAR