6.6’lık deprem İzmir Kırığı’nda olsaydı...

Deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'de yaşanan ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu depremin kentin içinden geçen İzmir Kırığı üzerinde olması halinde şu an yıkımların olduğu Bayraklı ve Özkanlar bölgesinin tamamen yok olacağını ifade eden Prof. Dr. Ercan, ölüm sayısının da binleri, onbinleri bulabileceğini söyledi.

KENTSEL DEĞİL YAPISAL

İzmir Kırığı'nın mutlaka 7 ve 7.3 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini ifade eden Ercan, "Eğer deprem İzmir Kırığı'nda olsaydı, benzer bir şekilde Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Çiğli, Menemen, İnciraltı, Konak, Basmane, Karabağlar ve Alsancak'ta da şu anda ölümlerden göçüklerden bahsediyorduk. İzmir Kırığı gelecekte gerginliğini boşaltacaktır. Buraların acilen ele alınıp kentsel dönüşümden geçirilmesi gerekiyor. İzmir'de zaten kentsel dönüşüm yapılmıyor, yapısal dönüşüm yapılıyor" dedi. Prof. Dr. Ercan, "Son deprem İzmir Kırığı'nda bir depremi tetiklemiş olabilir mi?" sorusuna ise, "Hayır olamaz. Çünkü işleyişleri birbirlerinden farklı" cevabını verdi.

BOKSÖR YORGUNLUĞU

Depremde yıkımların olduğu Bayraklı bölgesinde yıkılmayan ve dışarıdan bakıldığında sağlam duran binaların da depremde aslında hasar gördüğünü anlatan Ercan, şöyle konuştu: "Bu binaların taşıyıcıları içinde çok küçük çatlakçıklar var. Bu çatlakçıklar sıvanın arkasında ve gözle görülmez. Şimdi bu binalarda eğer yapı jeofiziği çalışmaları yapılırsa, ben yüzde 100 eminim ki, beton niteliği C30 olması gerekiyor ise, onlarınki C22 ya da C26 çıkacaktır. Yani o binaların beton niteliği, taşıma niteliği şu anda düştü. Aynı zamanda bu betonla donatı yapışması dediğimiz olay o binalarda şu anda yok. Kavrama olayı yok şu an. Bu gelecek bir depremde yapıları çok zor durumda bırakır. Bayraklı'da bu depremin ardından ayakta kalan yapılar 9. raunttan çıkmış bir boksör yorgunluğundadır. Şimdi 'Bir şey olmamış' diye tutulurlarsa İzmir Kırığı'nda gelecekte beklediğimiz deprem meydana geldiğinde bu yapıların göçtüğünü göreceğiz."



'DEMEK Kİ TEK NEDEN KIRIK GEÇMESİ DEGİL'

DEPREMİN, yakın olduğu Sisam'da bir iki duvar yıkarken 70-80 kilometre uzaktaki Türkiye'nin 3. büyük kenti İzmir'de böyle bir hasara neden olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu İzmir ve Türkiye'nin ayıbıdır. Bayraklı'nın altından herhangi bir kırık geçmemesine rağmen, bu bölgedeki yapılar göçtü. Demek ki, depremde yıkılma nedeni sadece altından kırık geçmesi değilmiş" dedi.

Erhan GÜLENÇ

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