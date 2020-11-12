Acil yıkılacak bina sayısı 506

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında, İzmir'de deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Kurum, İzmir'de devam eden hasar tespit çalışmalarının sona yaklaştığını bildirdi. Bakan Kurum, İzmir'de acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısının 506, orta hasarlı bina sayısının 511, az hasarlı bina sayısının 5 bin 119 ve hasarsız bina sayısının 103 bin 785 olmak üzere toplamda 109 bin 921 olduğu bilgisini verdi.