Çadır kentteki asıl tehlike korona virüsü

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören onlarca kişi, oluşturulan çadır kentlerdeki deprem çadırlarında yaşamaya başladı. Yaşanan facianın ardından korona virüsünün vakalarının artması, hijyen kuralarını tekrar akıllara getirdi.

Havaların soğuk olması nedeniyle insanların kapalı yerlerde iç içe yaşadığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, korona virüsü hastası 1 kişinin 10 dakika içerisinde uygun olmayan koşullarda bir arada bulunduğu 10 kişiyi enfekte edebildiğini, 14 gün içerisinde ise 700'den fazla kişiye virüs bulaştırabileceğini söyledi. Prof. Dr. Sakarya, "Çadır kentte yaşamaya çalışan depremzedeler ve facianın meydana geldiği andan itibaren bu kişilere yardım eden gönüllülerin test yaptırması, testi pozitif çıkan kişilerin ise bir an önce izole edilmesi gerekiyor" dedi.





"ŞU AN BİNLERCE İNSAN, UYGUN OLMAYAN KOŞULLARDA BİRBİRLERİYLE TEMAS HALİNDE"

Deprem gibi afetlerden sonra yaşam ve hijyen koşullarının yetersiz olmasından kaynaklı, çeşitli hastalıkların görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Serhan Sakarya, "İzmir'deki depremin en önemli avantajlarından birisi çok fazla sayıda bina yıkımı olmadı; ama şu an binlerce insan, uygun olmayan koşullarda birbirleriyle temas halinde. Bu durum, bu insanları solunum yoluyla geçen Covid-19 açısından riskli hale getiriyor. İnsanlar mevsimin soğuk olması nedeniyle açık alanda bulunamıyor. Bu kişilere yardım eden kişiler de doğal olarak enfekte oluyor. Çadır kentlerde oluşabilecek yoğun bir virüs popülasyonu, etkilenmemiş olan popülasyonu da etkileyebilir" diye konuştu.



"1 KİŞİNİN 14 GÜN İÇERİSİNDE 700'DEN FAZLA KİŞİYİ HASTA EDEBİLDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Örneğin; çadır kentte kalan ve Covid-19 olduğunun farkında olmayan bir kişi, bütün çadır kente virüs bulaştırabilir. Covid, bulaşma katsayısı yüksek bir hastalıktır. Bir kişi bir anda 3 kişiye bulaştırabilir. Sonra o 3 kişinin de 3'er kişiye bulaştırdığını düşünecek olursak, sadece 1 kişinin 14 gün içerisinde 700'den fazla kişiyi hasta edebildiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, deprem bölgesinde çalışan kişilerde ve deprem mağduriyeti olan kişilerde çok ciddi boyutlarda artışlar olduğunu görüyoruz" dedi.





İnsanların uygun şekilde barındırılmasının hastalığın yayılımını azaltmak adına şart olduğunu, bu kişilerin beslenme ve sağlık desteklerinin de çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Bu bağlamda yapılacak en önemli hareket, depremzedelerin ve bu kişilere yardım eden insanların taramasının yapılarak, hasta ve taşıyıcı olanların izole edilmesi olacaktır. Bu kişilerin hali hazırdaki tarama kriterlerinden ayrı olarak değerlendirilmesi gerekiyor; çünkü ciddi bir bulaştırma riski var. Yerel yönetimlerin ve devletin bu işlemi hızlandırması gerekiyor. Covid'in en önemli riski, bulaşma indeksi çok yüksektir" şeklinde konuştu.