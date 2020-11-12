Haberler İzmir Helikopter yaralıyı yola inerek aldı! Afyonkarahisar'da feci kaza

Helikopter yaralıyı yola inerek aldı! Afyonkarahisar'da feci kaza

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ve karayoluna iniş yapan 112 ambulans helikopteri ile hastaneye kaldırıldı.