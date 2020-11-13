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Haberler İzmir Davulcu Hesen’e yeğen kurşunu

’e yeğen kurşunu

Torbalı'da , ağabeylerini öldürten öz dayısı 'yı kahvehanede oturduğu sırada kurşun yağmuruna tuttu.

Davulcu Hesen’e yeğen kurşunu
Giriş Tarihi: 13.11.2020

İlçede Davulcu Hesen lakabı ile tanınan 52 yaşındaki Hasan Sarı kafasına isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirirken, otomobille kaçan katil zanlısı yeğen, saatler sonra Bornova'da yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı yeğen Mehmet Kırmızı, Şanlıurfa'da ağabeylerini öldürttüğü için intikam almak amacı ile öz dayısını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


FATİH ŞENDİL

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