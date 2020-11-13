Süleyman Amca evine kavuştu

Süleyman Amca haberin ardından Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıgöl'deki evine ulaştırıldı, tedavisi başladı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi olmak için İzmir'de bir hastaneye gelen Süleyman Dumanlı (63), kaldığı nöroloji servisinde bir hasta yakınının Kovid- 19 testinin pozitif çıkması sonucu diğer hastalarla birlikte apar topar taburcu edildi. Ertesi gün kendisine yapılan virüs testi pozitif çıkan Dumanlı, hastaneye dönmek isteyince de geri alınmadı. Bunun üzerine memleketine gitmek için Işıkkent'teki otogara gelen Süleyman Dumanlı, otobüs firmasının yaptığı HES kodu sorgulaması sonucunda virüslü olduğu öğrenilince risk oluşturduğu gerekçesiyle otobüse de alınmadı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yeni Asır'ın haberiyle sesini duyuran Süleyman Dumanlı'nın çağrısına Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri koştu. Süleyman Amca kaldığı hastane bahçesinden ambulansla alınıp Manisa Sarıgöl'deki evine ulaştırıldı. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar da virüs kapan Süleyman Dumanlı'nın tedavisine evinde başladı.

'ŞU AN DURUMUM İYİ'

YENİ Asır'a teşekkür eden Süleyman Dumanlı, "Haberin ardından yetkililer benimle iletişime geçti. Beni alıp evime kavuşturdular. Evimdeyim, çok mutluyum. Doktor evime gelip kontrollerimi de yaptı. Yeni Asır Gazetesi'ne beni zor durumdan kurtarıp sesimi duyurdukları için teşekkür ederim. Sağlık yetkililerinin ilgilerinden dolayı mutluyum. Şu anda durumum iyi, fazla bir şikayetim yok" dedi.