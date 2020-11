Ne İduğ’u belirsiz kıyak!

CHP'li Bornova Belediye Başkan Mustafa İduğ, tasarruf tedbirleri gerekçesi ile pek çok belediye işçisinin fazla mesai ücretlerini keserken, aynı belediyede çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öz yeğeni Aliye Kılıçdaroğlu Solak'ı görmezden geldi.

FOTOĞRAF ŞAŞIRTTI

Kılıçdaroğlu Solak'a geçen Ekim ayında 22 saat fazla mesai, 4 pazar mesaisi ve 1 resmi tatil olmak üzere neredeyse maaşının iki katı fazla mesai yazıldığı ortaya çıktı. Fazla mesai yaptığı bir tarihte bebek maması dağıtımında görevli gözüken Kılıçdaroğlu Solak'ın aynı gün Balıkesir'deki babaevini ziyaret edip, sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğraf ise görenleri şaşırttı.

ONLAR TEDBİR DIŞI

Bornova Belediyesi'nde göreve geldiği günden bugüne her fırsatta kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullandıklarından bahseden CHP'li Başkan Mustafa İduğ'un belediyedeki birim müdürlerine ve başkan yardımcılarına tasarruf tedbirleri gerekçesi ile bazı işçilerin fazla mesai ücretlerinin kesilmesi talimatı verdiği iddia edildi. 'Bizim politikamız tasarruf' diyen İduğ'un yaklaşık bin 500'e yakın işçinin çalıştığı belediyede yerel seçimlerden sonra işe giren CHP kökenli ya da yönetime yakın olan isimleri ise söz konusu tasarruf tedbirlerinin dışında tuttuğu öne sürüldü.



HER PAZAR ÇALIŞMIŞ!

Aliye Kılıçdaroğlu Solak'ın, belediyede hafta içi her gün normal çalışma saatlerinin dışında fazladan 2 saat ve her pazar tam gün fazladan mesai yaptığı ortaya çıktı.

DURMADAN ÇALIŞIYOR!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde çalışan öz yeğeni Aliye Kılıçdaroğlu Solak'ın da bu isimler arasında yer aldığı iddia edildi. Her ay olduğu gibi geçen Ekim ayında da aralıksız çalışan Kılıçdaroğlu Solak'a en son 22 saat fazla mesai, 4 pazar mesaisi ve 1 resmi tatil olmak üzere neredeyse maaşının iki katı fazla mesai yazıldığı öğrenildi. Korona virüs tedbirleri nedeni ile pek çok kamu dairesinde esnek çalışma düzenine geçildiği, bu nedenle belediyedeki personelin belirli gün ve saatlerde çalıştığı ifade edilirken, Kılıçdaroğlu Solak'ın ise belediyede hafta içi her gün normal çalışma saatlerinin dışında fazladan 2 saat ve her pazar tam gün fazladan mesai yaptığı ortaya çıktı.





AYNI GÜN HEM İZMİR'DE HEM DE BALIKESİR'DE

NEREDEYSE her ay fazladan çalıştığı saatlerde hasta bezi, erzak ve bebek maması dağıtımı yapan Kılıçdaroğlu Solak'ın bu yoğun temposu arasında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oturan babası Adil Kılıçdaroğlu'na da vakit ayırdığı göze çarptı. Kağıt üzerinde 25 Ekim Pazar günü Bornova'da bebek maması dağıtımında görevli gözüken Kılıçdaroğlu Solak'ın aynı gün kendisi gibi Bornova Belediyesi'nde çalışan eşi ile birlikte Balıkesir'deki babaevini ziyaret edip, sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla da bu anı ölümsüzleştirdikleri belirtildi.

Metin BURMALI