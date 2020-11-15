Bayraklı’'dan büyük kaçış

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremden en çok etkilenen Bayraklı'da arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindikten sonra taşınma telaşı hızlandı. Binaların hasar derecesine göre vatandaşların eşyalarını toplama süresi 10 dakika, yarım saat ve bir saat olarak değişirken, taşınmalar güvenlik güçlerinin kontrolünde gerçekleşiyor. İzmir'de bulunan taşınma şirketleri yeterli olmayınca Manisa, Ankara ve İstanbul'dan taşınma şirketlerinin İzmir'e geldiği görüldü. Binalardan koltuk, televizyon gibi ağır eşyaların alınmasına izin verilirken, duvarlara monte edilmiş eşyaların alınmasına ise izin verilmiyor. Yeni Asır'a konuşan vatandaşlar, "Yaşadığımız şokun etkisiyle ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi yeni ev bularak yeni bir düzen kurma telaşı içerisindeyiz" dedi.

'HİÇBİR EŞYAMIZI ALAMADIK'

Bayraklı'da bir buçuk yıldır Civan Apartmanı 4'üncü katta ikamet eden halk oyunları öğretmeni Fatih Bulayır (54), "Deprem anında evdeydik. Ciddi bir sarsıntı yaşadık. Hepimiz büyük bir panikle aşağıya inmek durumunda kaldık. O anda yanımıza bir şeyler almayı hiç düşünmedik. Eşim yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın yanında oturan annesinin yanındaydı. Çöküşü gördüğü için büyük travma yaşadı. Hatta 3 gün terapiye götürmek zorunda kaldık. Yapabileceğimiz en doğru şey biz dışarıdayken acaba kimlere yardım edebiliriz sorusuydu" ifadelerini kullandı.

"Bizim evimize ağır hasar raporu verdiler" diyerek sözlerine devam eden Bulayır, "Bize 1 saat verdiler. Kurtarabildiğimiz eşyaları almaya çalışacağız. Şu anda akrabalarımıza sığındık. Kiralık bir eve taşınmak istiyoruz" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN /MERT ALPDÜNDAR