Deniz marulları İzmir Körfezi'ni yeşile bürüdü

Denizin kıyıya yakın sığ noktalarında oluşan ve tüm yüzeyi kaplayan yosunlar, yürüyüş ve spor yapmak için sahile gelen vatandaşları şaşırtıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "deniz marulu" olarak adlandırılan yeşil yosunların iklim koşulları nedeniyle arttığı belirtildi.

Körfezdeki deniz marulu popülasyonunun yılda iki kez mevsim değişimi sırasında arttığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bostanlı sahilinde denizin çok sığ olması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgar ve akıntının olmaması, kara ve deniz kaynaklı azot, fosfor gibi besleyici elementlerin deniz suyundaki konsantrasyonu artırmasından dolayı bu durum yaşanıyor."

Deniz marulunun deniz ekosistemine zararı olmadığı, ancak yosunun çürümesiyle kirliliğe neden olduğunun kaydedildiği açıklamada, yosunların yayıldığı bölgenin çok sığ olması nedeniyle deniz süpürgelerinin kullanılamadığı, kıyıdan kepçelerle toplama işleminin sürdüğü kaydedildi.