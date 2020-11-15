İzmir elektrik kesintisi 15 Kasım Pazar!

Arıza veya çalışma kaynaklı elektrik kesintileri meydana gelebilmekte. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik 15 Kasım Pazar tarihli İzmir kesinti detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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