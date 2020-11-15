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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 15 Kasım Pazar!

elektrik kesintisi 15 Kasım Pazar!

'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar hangi ilçelerin kesintilerden etkileneceğini araştırıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 15 Kasım Pazar!

15.11.2020, 09:08

Arıza veya çalışma kaynaklı elektrik kesintileri meydana gelebilmekte. 'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik 15 Kasım Pazar tarihli İzmir kesinti detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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