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İzmir elektrik kesintisi 15 Kasım Pazar!

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar hangi ilçelerin kesintilerden etkileneceğini araştırıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İşte 15 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

15.11.2020, 09:08