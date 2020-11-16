Çocuklara bak diye seni öldürmüyorum

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 12 Kasım'da önce eski eşi Olena Narin'in sevgilisi Hasan Yavuz'u (51) öldürüp ardından aynı silahla kendi canına kıyan Fatih Narin'in intihar etmeden önce boşandığı eşine son söz olarak, "Seni çocuklarımıza bak diye öldürmüyorum" dediği ortaya çıktı. 3 yıl önce boşanan Fatih ile Olena çiftinin 14 yaşında kızı ile 7 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ BABADAYMIŞ

Bir kız çocuğu babası olan Hasan Yavuz'u öldürdükten sonra intihar eden Fatih Narin'in son sözleri şok ederken, 14 ve 7 yaşındaki iki çocuğun velayetinin baba Fatih Narin'de olduğu, anne Olena Narin'in de 3 yıl önce boşandığı eski eşinden çocukların velayetini alabilmek için dava açtığı ve mahkemelerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca Olena Narin'in Hasan Yavuz ile düğün hazırlığı yaptıkları da kaydedildi.

FATİH ŞENDİL