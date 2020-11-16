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Haberler İzmir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e geldi

'e geldi

, 'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir dizi ziyaret için gece saatlerinde İzmir'e geldi. 'yu havaalanında karşıladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e geldi

16.11.2020, 09:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak için İzmir'e geldi. Bakan Soylu'yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet karşıladı.



ÇADIR KENTTE VATANDAŞLARI ZİYARET EDECEK
İzmir'e gece saatlerinde iniş yapan Bakan Soylu, gün içerisinde önce Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı için Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde (AFAD) basın toplantısı gerçekleştirecek. Toplantının ardından Bakan Soylu'nun, konteyner kent alanında ve yıkım alanında incelemelerde bulunup, daha sonra çadır kentte kalan vatandaşları ziyaret etmesi bekleniyor.

İHA

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