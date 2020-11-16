Kayıp Fatma'nın annesi: Kızımın evlenmesine onay vermemiz için 50 bin TL teklif edildi

Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi'nde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Afife Betül Sarı ve Mustafa Sarı çiftinin 2 çocuğundan küçüğü, lise birinci sınıf öğrencisi Fatma Sarı 18 Ağustos'ta annesi tarladayken babası ile kahvaltı yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Eve dönen Afife Betül Sarı, kızını göremeyince merak edip, gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine kızlarının hayatından endişe eden Sarı ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının kaçırıldığından şüphelenen aile kendi imkanlarıyla da aramaya başladı. Sarı çifti, 2 gün sonra gelen bir telefonla yıkıldı. Telefondaki kişiden kızlarının İzmir'in Kiraz İlçesine bağlı kırsal Olgunlar Mahallesi'nde yaşayan Olcay S. (22) ile olduğunu öğrendi. Hemen Kiraz'a giden Sarı çifti, tüm çabalarına rağmen kızlarına ulaşamayınca soluğu jandarmada aldı. Sarı Ailesi'nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma Olcay S.'nin evine operasyon düzenlemesine rağmen kaçırıldığı ileri sürülen Fatma Sarı'ya ulaşılamadı. 90 gündür kızından haber alamayan Afife Betül Sarı, kızının fotoğraflarına bakıp, öperek kavuşacakları günü bekliyor.





'50 BİN TL PARA TEKLİF ETTİLER'

Anne Afife Betül Sarı, "18 Ağustos günü ortadan kaybolan kızımı, kapıdan çıkarken son gören komşum olmuş. O günden beri kızıma ulaşamadık. Kızım da bizi aramadı. Sonradan Olcay S. tarafından kaçırıldığını öğrendik. Babasının ismi de Mehmet S. olduğunu biliyoruz. İzmir'in Kiraz ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde yaşıyorlar. 2 Ekim'de kızımı kaçıran kişinin ailesi, yanlarında birkaç kişiyle evimize geldi. Benden kızımın yaşı küçük olduğundan nikah kıyılabilmesi için onay vermemizi istedi.

Kızımın evlenebilmesi için gereken imzayı atmamız halinde 50 bin lira para vereceklerini söylediler. Kabul etmedim. 'İmza atarsan çocuklar 10 gün sonra sizin yanınıza gelecek' dediler, Çocukların bulunduğu yeri biliyorlar. Kızımı aramak için Olgunlar Mahallesi'ne birkaç kez gittik, ancak bulamadık. 'Tek şartla evlenmelerine izin veririm. O da önce kızımı göstermeniz' dedim. Ancak göstermediler. Kızım ne durumda, kendisini kaçıran kişiye sevip, sevmediğini bilmiyoruz. Kızımı dövüyorlar mı eziyet mi ediyorlar bunu bilmiyoruz. 16 yaşındaki çocuk nereye çeksen oraya gider, kandırılır. Fatma daha çocuk. Okula gidiyordu. Evlilik konusunda bir şey bilmez" dedi.





Kızının kaçırılmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na yazılı başvuru yapıp, yardım istediklerini de belirten anne Sarı, "Allah rızası için kızımın bulunması için bana yardım etsinler" diye konuştu.



Baba Mustafa Sarı da kızını kaçıranların kendilerinin televizyon programlarına çıkmamalarını söyleyerek tehdit ettiklerini öne sürdü.