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Haberler İzmir Deprem nedeniyle Buca Cezaevi boşaltıldı

nedeniyle boşaltıldı

Genel Başkan Yardımcısı ve , dolayısıyla Buca Cezaevinin boşaltıldığını ifade ederek, "Cezaevi artık oradan tamamen kaldırılacak. Mimari olarak çevresine uygun şekilde lojman ve ihtiyaçları doğrultusunda bina tesisi sağlanacak" dedi.

Deprem nedeniyle Buca Cezaevi boşaltıldı

İHA

18.11.2020, 14:39

Uzun süredir başka bir yere taşınması gündemde olan ve 1959 yılında inşa edilen Buca Cezaevi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından boşaltıldı. Cezaevindeki mahkumların başka cezaevlerine nakledildiği öğrenildi.



"ADALET BAKANLIĞININ DEPREME DAYANIKLI BİNA İHTİYAÇLARI TESİS EDİLECEK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, konuyla ilgili açıklama yaptı. Dağ, yıkılacak olan alanda Adalet Bakanlığının depreme dayanıklı bina ihtiyaçlarının tesis edileceğini bildirerek, "Buca Cezaevinin başka yere taşınması konusu uzun zamandır İzmir'in gündeminde olan bir konuydu. Buca Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile birlikte süreci yürütüyorduk. Bu sene sonuna doğru bu hususta somut bir gelişme beklenirken, deprem dolayısıyla Buca Cezaevi boşaltıldı. Cezaevi artık oradan tamamen kaldırılacak, yerine bakanımızın da geldiğinde açıklayacağı üzere; burada Adalet Bakanlığının depreme dayanıklı bina ihtiyaçları tesis edilecek. Trafiği rahatlatmaya yönelik alternatif yol oluşturulacak ve mimari olarak çevresine uygun şekilde lojman ve Adalet Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda bina tesisi sağlanacak. Yeşil alanları, donatı alanları ve binalarıyla yeni bir alan oluşturulacak" sözlerine yer verdi

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