‘Depremdeki kargaşa vaka sayısını patlattı’

İzmir'de 30 Ekim'de gerçekleşen deprem sonrasında korona virüs vakaları tırmanışa geçerken, Vali Yavuz Selim Köşger'den de uyarı geldi. "Durum vahim" diyen Vali Köşger, "Biz söylüyoruz ama olacak olan oldu. Engellemeye çalışıyoruz. Tedbirlerin bir kısmını aldık. Özel sektöre mesai farklılaştırması yaptık, organize sanayi bölgelerinin saatlerini sabah 07:00'ye çektik. Buna benzer bir takım tedbirler aldık. Mesaiyi biraz daha fazla esnettik. Vatandaşın dikkat etmesi lazım. Deprem günü pozitif ya da temaslı kim varsa sokağa çıktı birbirine karıştı. Bu iş pozitif ve temaslıların izole olmasıyla kontrol altında tutulabiliyor. O günkü karışma şu an İzmir'de durumu patlattı" açıklamasında bulundu.