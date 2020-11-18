  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘Depremdeki kargaşa vaka sayısını patlattı’

‘Depremdeki kargaşa vaka sayısını patlattı’

‘Depremdeki kargaşa vaka sayısını patlattı’
Giriş Tarihi: 18.11.2020

İzmir'de 30 Ekim'de gerçekleşen deprem sonrasında korona virüs vakaları tırmanışa geçerken, Vali Yavuz Selim Köşger'den de uyarı geldi. "Durum vahim" diyen Vali Köşger, "Biz söylüyoruz ama olacak olan oldu. Engellemeye çalışıyoruz. Tedbirlerin bir kısmını aldık. Özel sektöre mesai farklılaştırması yaptık, organize sanayi bölgelerinin saatlerini sabah 07:00'ye çektik. Buna benzer bir takım tedbirler aldık. Mesaiyi biraz daha fazla esnettik. Vatandaşın dikkat etmesi lazım. Deprem günü pozitif ya da temaslı kim varsa sokağa çıktı birbirine karıştı. Bu iş pozitif ve temaslıların izole olmasıyla kontrol altında tutulabiliyor. O günkü karışma şu an İzmir'de durumu patlattı" açıklamasında bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Depremdeki kargaşa vaka sayısını patlattı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA