Enkaz altında anne morali

İzmir depreminde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile annesi arasında geçen diyalog yürek burktu. Depremde vefat eden anne Fidan Gezgin'in, son nefesine kadar kızına moral vermek için çabaladığı öğrenildi.

HER GÜN ANNESİNİ SORUYOR

30 Ekim'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı'nda Fidan Gezgin ile birlikte 37 kişi hayatını kaybetti. Gezgin'in kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Ayda'nın 8 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise iş yerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu. Kızının eşiyle enkaz altında yaşadığı diyaloğu anlatan baba Uğur Gezgin, "Eşim, Ayda'ya 'Baban gelip bizi kurtaracak merak etme, imdat diye bağır' demiş. Enkaz altında bir süre konuşmuşlar" dedi. Kızının sürekli annesini sorduğunu belirten Gezgin, "Ayda, bana 'Baba beni kurtardın, annemi de kurtardın mı? Doktorlar tedavi mi ediyor?' gibi sorular soruyor" diye konuştu.