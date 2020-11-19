İzmir'de elektrik kesintisi 19 Kasım Perşembe!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 19 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...