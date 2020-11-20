Evi yıkılan depremzede Kızılay gönüllüsü oldu

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde afetzedelerin yardımına koşmak için birçok kamu kurum ve kuruluşu personeli, seferber oldu. Afetin yaralarını sarmak ve depremden etkilenenlerin yanında olmak için birçok kişi ise gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Deprem sırasında binada olmadığı için kurtulan, yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın sakinlerinden Emel Coşkun da (45) o günüllülerden biri,

Coşkun, "Depremi birebir yaşadım sonrasında Kızılay'da gönüllü oldum. Sabahtan öğlene kadar ofisteki işlerimi halledip, gönüllü olarak Kızılay'a geliyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da, sahadaki başarıyı gönüllülük hareketine bağladı. Bölgede 36 irtibat noktası kurduklarını söyleyen Baykalmış, gönüllülerin katkısının önemli olduğunu dile getirdi. Baykalmış, "Türk Kızılayı sahadaki bu yardım çalışmalarıyla bir destan yazıyor" diye konuştu.