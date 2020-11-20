İzmir'de enkazdan çıkan telefonda kahreden son mesaj

İzmir depreminde 32 vatandaşın ansızın enkaz altında kalarak can vermesine neden olan Emrah Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı ancak altından kahreden ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. SABAH Türkiye'yi sarsan 6.6'lık depremde yıkılan ve en çok can kaybının olduğu binalardan olan Emrah Apartmanı'nda kaybettiğimiz Barlas ve Anneannesinden çarpıcı bir son dakika detayına ulaştı. Barlas'ın annesi tüyleri diken diken eden haberi böyle anlattı: "Telefonu bulduğumda hala ninni çalıyordu..."

DEPREMDEN DAKİKALAR ÖNCE GELEN MESAJ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'deki depremde 32 vatandaşımıza mezar olan Emrah Apartmanı, 2.5 yaşındaki bir melek ile anneannesi Fatma Ateş'i de hayattan kopardı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan o günden geriye anneanne Fatma Ateş ile kızı Yağmur Gürman (27) arasında depremden 14 dakika önce yapılan duygu yüklü WatsApp konuşmaları kaldı. Anneanne Ateş, 2.5 yaşındaki torunu Barlas'ı uyutmadan önce videosunu çekti.

SON VİDEODA 'SEVİYORUM' DEDİ

Barlas, annesine hitaben "Seni çok seviyorum" dedi. Videoyu işyerinde izleyen anne Gürman, "Ben de onu. Aşkım benim" yanıtını yazdı. Ateş, bir süre sonra ise Barlas'ın birkaç fotoğrafını "Gözün yakışıklı görsün" yorumuyla kızına gönderdi. SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre depremden 12 dakika önce ise, Barlas'ın yataktaki son fotoğrafını gönderdi ve "Biz uyuyoruz" dedi.

ANNESİ VE OĞLUNA "İYİ UYKULAR" DEDİ, BİRLİKTE CENNETE UYUDULAR

Gürman da, "İyi uykular o zaman" cevabını verdi. Bina depremde çöktü, anneanne ve torunu ebediyete uyudu... Annesini ve evladını depremde yitiren Yağmur Gürman içini SABAH'a döktü:

Daireye 1.5 yıl önce taşındık. Annem ve oğlumla birlikte yaşıyorduk. Deprem anında işyerinden arkadaşımla yemekteydik. Hemen eve doğru yola çıktım. Çok trafik vardı. Yoldan çevirdiğim bir motosikletli beni sokağımıza kadar götürdü. Apartmanı yıkılmış halde görünce ben de yıkıldım. "Bizim apartmanımız bu olamaz' dedim. İnanamadım.

Depremden birkaç saat sonra annemin telefonunu enkazın yakınında çalışır vaziyette buldum. O sırada Barlas'ı uyutmaya çalışıyordu. Telefondan ninni açıp dinletiyormuş. Telefonu bulduğumda hâlâ ninni çalıyordu.

Eve taşınırken ne ev sahibi Hüseyin Mızrak ne de emlakçı, apartmanla ilgili çürük raporu olduğundan bahsetmedi. Bundan bahsetselerdi zaten taşınmazdık. Emlakçıdan, ev sahibinden, müteahhitten şikayetçiyim. Hepsine dava açacağım. Avukatım Efe Demirciefe bu konuyla ilgileniyor. Sağ olsun hiçbir ücret almadan dava sürecini yürütüyor.

'ANNEM BU EVDE ÇOK MUTSUZDU'



Yağmur Gürman verdiği son dakika bilgilerinde annesinin oturdukları evde mutlu olmadığını belirterek şunları söyledi: "Annemin altıncı hissi kuvvetlidir. Bu daireden mutsuzdu. Alsancak'ta daire baktık ama annem, 'Kızım sana masraf olacak. Boşver taşınmayalım. Erteleyelim' deyince vazgeçtik. Kiracı olmama rağmen evin içini yaptırdım. Mutfak ve banyo değişti. Yeni eşya aldım. Annem daha mutlu olsun diye uğraştım. Ama nerden bilebilirdim ki yıkılacağını. Bilseydim zaten taşınırdım."

AFAD EKİPLERİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM



Barlas beni çok özlüyordu. Apartmanda onu sevmeyen yoktu. Oğlum adeta apartmanın maskotuydu. AFAD ekiplerine de çok teşekkür ederim. Oğlumu ve annemi kurtarabilmek için çok çaba sarfettiler. Hatta bir vinç operatörü uykusuz şekilde bizim için gece gündüz çalıştı. Mesaisi bittiği halde evine gitmedi. Herkes çok fedakarca çalıştı. Ama olmadı.

İZMİR DEPREMİ

İzmir'de yaşanan ve Türkiye'yi günlerce yasa boğan deprem Ekim ayının 30'unda Seferihisar merkez üssü olmak üzere tüm bölgeyi sarsan 6.6 şiddetinde bir sarsıntı olarak meydana gelmişti. Depremden dakikalar sonra yıkılan binalardan, tsunami yaşanan ilçelerden gelen son dakika görüntüleri tüm Türkiye'nin dikkatini bölgeye çevirmiş ve ardından herkes yaklaşık 1 hafta boyunca arama kurtarma faaliyetlerine odaklandı.

İHMAL VE YANLIŞLAR CAN ALDI

İzmir'de Bornova Bayraklı ağılıklı olmak üzere birçok bina yıkıldı ve çok sayıda vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.