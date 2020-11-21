İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, dün PCR testi yaptırdığını ve bugün sonucun pozitif çıktığını belirtti. Köşger yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bugün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun" ifadelerini kullandı.
Değerli İzmirliler,— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 21, 2020
Kıymetli dostlar;
Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz.
Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun.
İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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