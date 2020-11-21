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Haberler İzmir İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi...İzmir Köşger, hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı

21.11.2020, 20:09

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, dün PCR testi yaptırdığını ve bugün sonucun pozitif çıktığını belirtti. Köşger yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bugün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun" ifadelerini kullandı.

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