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Haberler İzmir İzmir’de soba faciası! Karbonmonoksitten zehirlenen baba öldü, oğlu yaralı

’de soba faciası! Karbonmonoksitten zehirlenen baba öldü, oğlu yaralı

’in Karabağlar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba öldü, oğlu ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir’de soba faciası! Karbonmonoksitten zehirlenen baba öldü, oğlu yaralı

İHA

22.11.2020, 08:42

Olay, saat 03.20 sıralarında Şehitler Mahallesi 52/51 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Giriş katta yaşayan baba Yaşar Ersan ve oğlu Erhan Ersan (47), sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden baba Yaşar Ersan, yadım istemek için bir yakının evine gitti. Bu sırada Yaşar Ersan fenalık geçirirken durum yakınları tarafından polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaşar Ersan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ambulansa alınan oğlu Erhan Ersan ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Erhan Ersan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan, baba Yaşar Ersan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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