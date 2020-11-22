'Menemen’de arınma ve arlanma dönemi!'

Menemen Belediyesi'ne yapılan ve Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da gözaltına alındığı operasyonun ardından, "Menemen'de Kasım'da Baharı Yaşamak" diyerek sosyal medya hesabından mesaj veren Belediye eski Başkanı Tahir Şahin "Menemen Belediyesi'nde arınma ve arlanma dönemi başlamıştır. Hukuki şireç devam ediyor. Bu süreç bittikten sonra ağır konuşacağım. Şimdi hukuki süreci takip edeceğiz. Menemen'e yeni süreç hayırlı olsun" dedi.

İzmir Foça'da uğradığı silahlı saldırı olayının çözülmesini de aylardır beklediğini söyleyen Tahir Şahin, "Başkanlığım döneminde Menemen'de kimsenin burnu bile kanamadı, sonra başkan bile vuruldu. Bu olayın da bir an önce Jandarma tarafından aydınlatılmasını ve bana sıkılan siyasi kurşunun ardındaki gizemin çözülmesini bekliyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL