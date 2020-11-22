Tunç Soyer'in karşılıklı göbek attığı çift işgalci çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentte korona virüse yakalanan vaka sayılarının ikiye katlandığı günlerde karşılıklı göbek atıp, nikahlarını kıydığı Seferihisar Belediyesi'ndeki eski çalışma arkadaşlarından İsmet Akyıl ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Erol Yarımay'ın oturdukları evin kaçak olduğu ortaya çıktı. Dünya evine giren çiftin oturdukları alanın Teos Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik ve 1. Derece Doğal SİT Alanı'nda kalan tescil harici bir arazi olduğu kaydedildi.

ÇİFTİN DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI

CHP'li Tunç Soyer döneminde Seferihisar Belediyesi'nde işe başlayan İsmet Akyıl, daha önce boşandığı eski eşi Erol Yarımay ile ikinci kez dünya evine girdi. İzmir'de geçen ay korona virüs vaka sayılarının ikiye katlandığı bir dönemde Seferihisar Yazarlar Evi'nde törenle evlenen çiftin düğününe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olmak üzere pek çok davetli katıldı.

BİRLİKTE ERİK DALI OYNADILAR

İsmet ile Erol Yarımay çiftinin nikahlarını kıyan Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte yasak olmasına rağmen gelin, damat, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Yardımcısı Yelda Celiloğlu ile 'Erik dalı' müziği eşliğinde bol bol oynadı.

AİLE BOYU İŞGALCİLER

Kendisini müziğin ritmine kaptıran Başkan Soyer'in nikahını kıyıp, karşılıklı göbek attığı belediye çalışanı çiftin evlendikten sonra Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde kaçak olarak inşa ettikleri hazine arazisinde oturdukları ortaya çıktı. Kamil Akyıl'ın, ölümüne kadar yıllarca alanı işgal ettiği, sonrasında işgale evlatları Murat ile İsmet Akyıl'ın devam ettiği kaydedildi. Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na ait olduğu öğrenilen Teos Antik Kenti'ndeki arazinin 1. derece doğal SİT ve arkeolojik SİT alanında kalan tescil harici bir alan olduğu belirlendi.

NEREDEYSE 1 DÖNÜMÜ GASP EDİLDİ

CHP'li Tunç Soyer'in 3 dönem Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de kaçak inşaat faaliyetlerinin sürdüğü, işgal edilen alanın tek göz odalı bir evken neredeyse 1 dönümü gasp edilen hazine arazisi üzerine iki ayrı kaçak yapıldığı ve yapılmaya da devam ettiği bildirildi.

'ARKAMDA TUNÇ VE NEPTÜN VAR'

İlk olarak 2016 yılında şikayet üzerine Seferihisar Belediyesi'nin söz konusu adrese gidip, tutanak tuttuktan sonra yıkım işleminin yapılması halinde ilgili yerlere gerekli iş ve makine desteğini sağlayacağını söylediği ancak bugüne kadar herhangi bir yıkım işleminin gerçekleşmediği de öğrenildi. Seferihisar'da yetkililerin yıllardır görmezden geldiği kaçak yapıda oturan İsmet Akyıl'ın her seçim döneminde CHP'nin ön sıralarında yer aldığı ve yakın çevresine de "Benim arkamda Tunç ile Neptün Soyer var" dediği de iddia edildi.

METİN BURMALI