Balık fiyatları bu hafta düşüşe geçer

İZMİR Balık Hali'ndeki fiyatlar geçen hafta lodos ve pandemi kısıtlamalarından dolayı yaşanan talep artışı nedeniyle yükseldi. Balığa olan talebin geçen yıla göre çok daha fazla olduğunu belirten İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan "Bu sene balıkçılıkta çok daha iyi bir seviyedeyiz. Pandemiden dolayı inanılmaz bir tüketim var. Taleplere yetişemiyoruz. Bundan dolayı fiyatlar yükseldi. Fiyatların yükselmesinde lodosun da etkisi oldu. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte bu hafta balık fiyatları düşecek" diye konuştu.

TALEP HİÇ AZALMADI

Ege'de sardalya ile umduğunu bulan kasım ayının ilk haftalarında yaşanan kefal bolluğuyla kasaları dolduran Egeli balıkçılar, bereketli bir sezon geçiriyor. Sezonun başından beri vatandaşın balığa ilgisinin hiç azalmadığını belirten Dernek Başkanı Çakan, "Geçen yıl İzmir'deki halden 55 bin ton ürün çıkışı yaşandı. İstanbul ise 35 bin tonda kaldı. Bu sene balıkçılıkta çok daha iyi bir seviyedeyiz. Ege'de sardalya bereketi devam ediyor. Balık haline gelen bireysel tüketici sayısında da ciddi artış oldu. Özellikle hamsi ve sardalyada tüketicinin taleplerine yetişemiyoruz. Bu sene tüm Türkiye Ege balığı tüketti. Buradaki balık halinden Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Geçen sene 55 bin ton olan rakamın bu sene 60 bine ulaşacağına kesin gözüyle bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TOLGA TEKİN