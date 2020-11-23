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Haberler İzmir Egeli balıkçılar talebe yetişemiyor

balıkçılar talebe yetişemiyor

Eylül ayında ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılan balıkçıların yoğun mesaisi devam ediyor. ’de palamutla sezona hızlı giriş yapan balıkçılar, Ege’de ise sardalya ile umduğunu buldu. Kasım ayının ilk haftalarında yaşanan kefal bolluğuyla kasaları dolduran balıkçılar, bereketli bir sezon geçiriyor. Balıkçılar şimdi dört gözle denizlerin soğumasıyla hamsinin gelişini bekliyor.

Egeli balıkçılar talebe yetişemiyor

23.11.2020, 08:58

Gece gündüz demeden avlanan balıklar, sabahın erken saatlerinde İzmir Su Ürünleri Hali'ne getiriliyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı mezatlardan sonra kasalarla kamyonlara yüklenen balıklar tüm Türkiye'ye dağıtılıyor. Çeşitli balıkların görücüye çıktığı haldeki yoğunluk öğlen saatlerine kadar devam ediyor.

TÜKETİM ARTTI

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, bu sene balıkçılıkta çok daha iyi bir seviyede olduklarını belirterek, "Pandemiden dolayı inanılmaz bir tüketim var. Taleplere yetişemiyoruz" dedi. Çakan, Karadeniz'de hamsi sezonunun yavaş yavaş başladığına işaret ederek, Ege'de ise yıllardır süre gelen sardalya bereketinin devam ettiğini vurguladı. Balıkhaline gelen bireysel tüketici sayısında da ciddi artış olduğunu dile getiren Çakan, özellikle hamsi ve sardalyada tüketicinin taleplerine yetişemediklerinin altını çizdi. Çakan, Ege'de balık çeşidinin fazla olduğunu ifade ederek, "Bu sene tüm Türkiye Ege balığı tüketti. Buradaki balık halinden Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Geçen sene 55 bin ton olan rakamın bu sene 60 bine ulaşacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Fiyatlardan da herkes memnun. Balıkçı da tüketici de" değerlendirmesinde bulundu.

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