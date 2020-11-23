Korku konteyneri yerinden kaldırıldı

İzmirli Serdar Kıyançiçek'in 4 yıl önce boşandığı eşi Sevim Bozal'ın evinin karşısına koyduğu konteyner, Yeni Asır'da çıkan haberin ardından kaldırıldı. Durumdan şikayetçi olan genç kadın, "Bu adam saplantılı. Beni öldürmesinden korkuyorum" derken, Kıyançiçek iddiaları yalanlayıp amacının sadece çocuğunu görmek olduğunu ileri sürmüştü. Narlıdere ilçesinde kardeşi Emre Bozal ile birlikte ticaretle uğraşan 29 yaşındaki Sevim Bozal, boşandığı eşi Serdar Kıyançiçek'in kendisini saplantılı bir şekilde takip ettiğini, hatta evinin karşısındaki arsayı kiralayıp konteyner de koyup kendisini sürekli izlediğini iddia etmişti.

"ÇOCUĞUM ÜZÜLMESİN"

İddiaların merkezindeki koca, ilk kez Yeni Asır'a konuşmuş ve asıl mağdurun kendisi ve çocuğu olduğunu söylemişti. Kıyançiçek, "Korkulacak bir durum varsa, benim korkmam lazım. Ailesi beni bıçakladı, saldırdı" iddiasında bulunmuştu. Çocuğunun yaşanan olaydan daha fazla üzülmemesi için konteyneri sattığını söyleyen Kıyançiçek, "Benden kimsenin korkmasına gerek yok. Ben o konteyneri çocuğumu daha fazla görmek için koymuştum" dedi.





KARŞILIKLI UZAKLAŞTIRMA KARARI

ÖTE yandan Serdar Kıyançiçek ile eski eşi Sevim Bozal'ın birbirlerine karşı uzaklaştırma kararı aldırdıkları ortaya çıktı. Kıyançiçek, "Benim o aileye 10 metre uzaklaştırma kararım var. Konteyner mesafesi 15 metreden fazlaydı ama yine de o haberden sonra hiç gitmedim. Onlar da ailecek evime ve işyerime yaklaşamazlar. Uzaklaştırma kararı var. Ben de onlardan korkuyorum. Daha önce bir kere bıçakladılar, yine yaparlar diye korkuyorum" dedi.

Fatih ŞENDİL