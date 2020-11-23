Koronayı umursamayıp kumar oynayanlara ceza yağdı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamada Bornova İlçesi Gökdere Mahallesinde bulunan bir çay ocağında kumar oynandığını tespit etti. Yapılan uygulamada, 65 kişiye 'sosyal mesafe' kuralına uymadıkları gerekçesiyle 204 bin 750 TL, 'kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek' suçundan 12 bin 155 TL, maske takmayan 3 kişiye 2 bin 700 TL, 1 araca 288 TL, işletme sahibine ise saat 22.00'den sonra işletmeyi kapatmadığı için 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 223 bin 43 TL cezai işlem uygulandı.



Jandarma ekipleri ayrıca, Covid-19 temaslı olup karantina tedbirlerine uymayan 2 kişi hakkında da adli işlem başlattı.

Kumar oynarken yakalandı, ceza yazılmasını sigara içerek bekledi