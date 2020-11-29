Depremin vurduğu Bayraklı'ya komşu ilçedeki bölgede boş daire kalmadı

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların dışında 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede olmak üzere birçok yapıda da hasar oluştu. Depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki hasarlı binalarından taşınan depremzedeler, güvenli gördükleri bölgelere yerleşmeye devam ediyor. Birçok depremzede hem çevreye olan alışkanlıklarını değiştirmemek hem de yeni yapıların bulunduğu ve 'Yeni Bornova' olarak bilinen Kazımdirik Mahallesi'ni tercih etti. Genelde öğrencilerin yaşadığı ancak koronavirüsle birlikte online eğitim nedeniyle boş kalan birçok daire, deprem sonrası talep artışıyla tutuldu. Ailelerin yerleşebileceği ölçekteki dairelerin neredeyse tamamı dolarken, 1+0 gibi küçük çaplı az sayıdaki birkaç daire boş kaldı.





DÜZENİNİ BOZMAK İSTEMEYENLER TERCİH ETTİ

Gayrimenkul danışmanı Ömer Serkan Acun (43), "Burası 'Yeni Bornova' olarak bilinen Kazımdirik Mahallesi'nin Ankara asfaltının sağ tarafı. Burası 5 yaş ya da daha genç binalardan ve sitelerden oluşan bir bölge. Depremden önce özellikle pandemiden dolayı okullar açılmadığı için bölgede bir hareketsizlik vardı. Dairelerimizin çoğu boş olarak kiracı ya da alıcı bekliyordu. Depremden sonra aşırı bir talep gelmeye başladı. Bu bölgedeki binalar yeni olduğundan depremde çok az hasar gördü ya da hiç hasar görmedi. Özellikle taşıyıcı sistemleri hiç hasar görmedi. Hem zeminin daha iyi olması hem binaların yeni olması insanların kendini güvende hissedecekleri bir bölge haline getirdi" diye konuştu.



Depremde yıkılan apartmanların olduğu bölgede yaşayanların bölgeyi tercih ettiğini söyleyen Acun, "İnsanların bir düzeni vardı. Çalıştıkları yer, çocuklarının okuduğu okullar. Vatandaşlar, bu düzeni bozmak istemedi. Bu yüzden kendilerine en yakın ve güvende hissedecekleri bölgeye yoğun bir kayma oldu. 1 hafta içerisinde hızla bütün dairelerimiz kiralandı" diye konuştu. Bölgedeki kira ücretlerinden de da bahseden Acun, "1+0 daireler 1400 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. 1+1 daireler de 1600 liradan başlayıp 2 bin 500 lira bandına çıkıyor. 2+1 daireleri en ucuz bulabileceğiniz 2 bin lira bandıdır, onu da bulabilirseniz. 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Satılık fiyatları ise en küçük daireler 1+0'lar 300 bin liradan başlayıp sitenin konseptine göre 500 bin liraya kadar çıkıyor. 1+1'lerde yaklaşık 400 bin lira bandından 700 bin lira bandına kadar çıkıyor. 2+1'lerde 1 milyona kadar yükselen fiyatlar görebiliriz" dedi.





'TAMAMI DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILMIŞ'

Gayrimenkul danışmanı Halil Baki (47) ise "Yeni Bornova' olarak geçen Kazımdirik Mahallesi, son 5 yılda gelişen bir bölge. Depremden sonra özellikle yeni binaların çoğunlukta olması sebebiyle buraya akın oldu. Maalesef en yakın bölge burası olduğu için yükün çoğu da bu taraf aldı. Şu an elimizde ne satılık ne de kiralık daire neredeyse kalmadı. Bölgede tek tük bulabiliyoruz. Çıkanın yerine gelecek bile hazır durumda. Deprem bölgesinden ayrılanların lokasyonuna çok yakın burası. Alıştıkları, bildikleri bir bölge. Burada eski bina zaten yok. Tamamı deprem yönetmeliğine göre yapılmış yeni tarz binalar, akıllı binalar olduğundan burası tercih ediliyor" diye konuştu.

DHA