İzmir'de elektrik kesintisi 29 Kasım Pazar!

Arıza veya çalışma kaynaklı olarak kesintiler meydana gelebilmekte. Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde elektrik ve su kesintilerini yakından takip ediyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 29 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...