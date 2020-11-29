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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 29 Kasım Pazar!

'de elektrik kesintisi Pazar!

'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Kasım Pazar!

29.11.2020, 08:50

Arıza veya çalışma kaynaklı olarak kesintiler meydana gelebilmekte. Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde elektrik ve su kesintilerini yakından takip ediyor. Peki 'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

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