İzmir'de kaçak içki operasyonu!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Çandarlı mahallesinde yaşayan S.G.'nin sahte içki imal edip, piyasaya sürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı'yla irtibata geçildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından S.G.'nin ev ve eklentileri ile aracına operasyon düzenleyen jandarma, 462 litre sahte rakı, 40 litre etil alkol, damıtma cihazı ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Şüpheli S.G. gözaltına alındı. S.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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