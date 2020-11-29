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'de SİT alanındaki verici kuleleri kaldırılacak

Genel Başkan Yardımcısı Hamza , 'in Bayraklı ilçesinde arkeolojik SİT alanındaki verici kulelerinin kaldırılacağını duyurdu. Dağ, "Arkeolojik SİT alanında bulunan kuleler, bölgeden kaldırılacak. Böylece hem doğa hem de hemşerilerimizin sağlığı korunmuş olacaktır" ifadesini kullandı.

İzmir'de SİT alanındaki verici kuleleri kaldırılacak

AA

29.11.2020, 14:23

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, muhtar ve mahalleliyle yaptıkları görüşmelerde, Cengizhan Mahallesi'ndeki vericilerin sıkıntı oluşturduğunu öğrendiklerini belirtti.

Özellikle yıldırım çarpması riskinin bulunduğun kulelerden birinin arkeolojik SİT alanı içinde bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bahsi geçen bölgede 13 bine yakın nüfus yaşamaktadır. Daha önce kulelerden birine yıldırım çarpması sonucunda çevredeki vatandaşlarımızın elektronik cihazlarının zarar gördüğünü biliyoruz. Mahalle sakinlerimiz ve muhtarımız, bu kulelerin yoğun yerleşim bölgelerinden ve meskun mahalden kaldırılmasını talep etmişlerdi. Kulelerden birisi, 1. ve 3. derece arkeolojik SİT sınırları içerisinde bulunan Kral Tantalos Mezarı'nın yakınında yer almaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kulelerin, ilgili müze müdürlüğünün gözetiminde Bayraklı Belediyesi tarafından bölgeden kaldırılmasına karar verilmiştir."

Dağ, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da bölgenin emisyon noktası vasfının kaldırılmasına karar verildiğini ifade ederek "Arkeolojik SİT alanında bulunan kuleler bölgeden kaldırılacak. Böylece hem doğa hem de hemşerilerimizin sağlığı korunmuş olacaktır. Bayraklı Belediyesinin en kısa sürede gereğini yapacağını umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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