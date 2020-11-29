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Haberler İzmir İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 'ndeki bazı kentlerde cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

29.11.2020, 17:49

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti.

Öğle saatlerinde çocuklar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesiyle Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve Kordonboyu ile Karşıyaka'da çarşı ve sahil bandında yoğunluk oluştu.

Güneşli havayı fırsat bilen ve maske kuralına uyan vatandaşlar, çocuklarıyla parklarda vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.

Bostanlı sahilindeki çocuk oyun alanlarında da hareketlilik dikkat çekti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

Öte yandan polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyararak kurallara riayet etmelerini istedi.



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