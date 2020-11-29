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Haberler İzmir Tatlıcı Mustafa’nın korkunç ölümü

Tatlıcı Mustafa’nın korkunç ölümü

Stadı karşısında sattığı tatlılar ile gönüllere taht kuran , imalat sırasında yaşanan korkunç kaza sonucu hayatını kaybetti. Kazandaki yağın patlaması sonucu ağır yaralanan 51 yaşındaki Mustafa Koç yakınları tarafından imalathanede ölü bulundu.

Tatlıcı Mustafa’nın korkunç ölümü
Giriş Tarihi: 29.11.2020

Üzücü olay, Barış Mahallesi 4666 Sokak'ta yaşandı. Hayırsever kişiliği ile de tanınan tatlıcı Mustafa Koç, iki katlı evinin üst katını çevirdiği imalathanesinde tatlı yapmaya koyuldu. Tatlının hamurunu hazırlayan Koç, yağı kazana boşaltıp ocağı yaktı.

KAZANIN İÇİNE DÜŞTÜ
Koç bir süre sonra kızgın yağı kontrol etmek istedi. Bu sırada kazandaki yağ bomba gibi patladı. Devrilen kazandan sıçrayan yağlar Koç'u yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bilinci kaybolan ve ağır yaralanan Koç, baş aşağı kazanın içine düştü. Koç'un cenazesini yanına uğrayan yakınları buldu.

OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
KOÇ'UN kızgın yağın solunum yollarına zarar vermesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken Koç'un ölümü yakınları ve ailesi tarafından büyük üzüntü ve şok etkisi yarattı.

FATİH ŞENDİL

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