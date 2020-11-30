Anne ve oğlundan pencere konseri

İZMİR'DE yaşayan müzik öğretmeni Barış Özkaya ile annesi Sevim Özkaya, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında komşularına moral verebilmek için evlerinin penceresine çıkarak konser düzenliyor.

EĞİTİMLE KENDİNİ GELİŞTİRDİ

EGE Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klarnet Bölümü'nden mezun olan 32 yaşındaki Barış Özkaya'nın müziğe olan ilgisi 50 yaşındaki annesi Sevim Özkaya'yı da etkiledi. Amatör olarak darbuka çalmaya başlayan anne, oğlundan aldığı eğitimle kendini geliştirdi. KOVİD-19 kısıtlamalarıyla Mart ayından bu yana mahalleliye konser vermeye başlayan anne-oğul, yaz aylarında ara verdikleri konserlerine kısıtlamaların geri gelmesiyle yeniden başladı.