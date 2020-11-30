Hava kirliliği zirve yaptı

Havaların soğuması ile birlikte hava kirliliği de ciddi boyutlara ulaştı. Kirliliğin kış aylarında ısınma için kullanılan yakıtların kalitesizliğinden kaynaklandığı ifade edilirken, Konak'ın Yeşildere Caddesi ile Gürçeşme'de, Karabağlar İhsan Alyanak Bulvarı'nda hava kirliliği gözle görülür seviyelere ulaştı.

HASSAS SEVİYEYE ULAŞTI

GÖRÜŞ mesafesinin azalmasına da neden olan kirliliğin özellikle akşam ve gece saatlerinde zirveye çıktığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı istasyonu verilerine göre 29 Kasım'da hava kirliliğine neden olan kirletici partikül madde miktarının Bayraklı ve Karşıyaka'daki istasyon ölçümlerinde hava kalitesinin 'Sağlıksız' düzeyin bir alt kademesi olan 'Hassas'ta olduğu kaydedildi. Bornova, Bayraklı, Konak'ın Güzelyalı semti, Buca Şirinyer ve Gaziemir'deki istasyonların ölçümünde hava kalitesinin 50-100 endeks değerinde yani 'Orta' düzeyde olduğu saptandı. Çiğli ile Seferihisar'da ise hava kalitesinin 0-50 endeks değerinde yani memnun edici seviyede olduğu kaydedildi. Uzmanlar kış aylarında yoğunlaşan kirliliğe büyük ölçüde ısınmak için kullanılan kalitesiz yakıtların, plansız yapılaşmanın ve ağır sanayinin neden olduğunu ifade etti.

METİN BURMALI