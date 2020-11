Hayat konteynere sığdı

İzmir depreminde evleri zarar gören vatandaşların geçici olarak barınmalarını ve yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirilen konteyner kentte yaşam her geçen gün daha da hareketleniyor. Geçtiğimiz hafta faaliyete geçen ve ilk gün 6 ailenin yerleştiği konteynerlerde yaşayan aile sayısı 130'a yükseldi.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLMÜŞ

46 bin metrekarelik arazide kurulu her biri 21 metrekare olan ve 1 oda 1 salon şeklinde tasarlanan toplam 493 konteynerin tamamı aynı biçimde dizayn edildi. Her birinde standart olarak banyo, tuvalet, mini mutfak, mini buzdolabı, 2 elektrikli radyatör ısıtıcı, çatıda güneş enerji sistemli su tankı, yatak, halı, parke, mutfak seti, hijyen ve temizlik paketi bulunuyor.

ÜCRETSİZ KOVİD TESTİ DE YAPILIYOR

TÜM alana ücretsiz olarak sunulan Wi-Fi internet bağlantısının yanı sıra 3 elektrik trafosu, 24 saat ambulans ve itfaiye hizmeti, aile hekimliği, psikososyal destek ve emniyet güçleri tarafından güvenlik hizmeti yer alıyor. Tüm koordinasyonun AFAD ekipleri tarafından sağlandığı konteyner kentte, isteyen kişilere ücretsiz olarak Kovid-19 testi de yapılıyor. Depremde evleri ağır hasar gören kişilerin öncelikli olarak yerleştirildiği kentte, ikinci sırayı ise orta hasarlı evlerden çıkan vatandaşlar alıyor.





KONTEYNERLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR MEMNUN

SERAP ÖZCAN (AVUKAT): Bayraklı'da Hayati Bey Sitesi'nde oturuyordum. Evim ağır hasarlıydı ve yıkıldı. Birkaç haftadır arkadaş ve akrabalarda kalıyordum. 2 gün önce konteyner kente taşındım. Merkezi bir yerde olduğu için çok beğendim. Çadıra göre çok çok iyi. Sıcak suyumuz da sürekli akıyor. Banyo, tuvalet ve ısıtıcıların olması büyük kolaylık.





YASEMİN BERKSUN (EV HANIMI):

Bayraklı'da 3+1 evde yaşıyordum ve evim ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Depremin ardından 10 gün çadırda kaldım. Birkaç gün önce buraya geldim. Çadırdayken kendi evim, kendi anahtarım olsun istedim. Burada istediklerimizi karşılıyorlar, memnunum. Yetkililere teşekkür ediyorum.





MAHMUT GÜMEN (EMEKLİ): Bornova Özkanlar'daki evimiz orta hasar aldı. 10 gün boyunca çadırda kaldık. Bir hafta önce de buraya geldik. Bizlerin alışveriş yapabilmesi için mini market kurulursa, ekonomik anlamda çok faydası olacak. Çünkü dışarıdaki marketlerde fiyatlar yüksek ve burada yaşayan pek çok ailenin maddi imkanları kısıtlı.





FADİME DİNÇER (ÖĞRETMEN): Karşıyaka'da oturuyorduk. Evimiz orta hasarlıydı. Birkaç gün önce geldik. Çadırlarda yaşamaktansa burası daha iyi. En azından içerisi sıcak ve çocuklarımız üşümüyor. Küçük de olsa başımızı sokacak bir yer ve daha konforlu. Önceden 2+1 evde yaşıyorduk. Ben 1999 Marmara depremine de maruz kaldım. İzmir depreminde travma geçirdim. Psikolojik destek de alıyorum.

