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Haberler İzmir İzmir ve Manisa'da resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

ve 'da resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

ve 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İzmir ve Manisa'da resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

AA

30.11.2020, 12:44

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Toplantıda 4 Ocak 2021'e kadar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alındığı belirtildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30 Kasım - 4 Ocak 2021 tarihlerinde ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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