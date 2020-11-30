İzmirli 3 öğretmenden ‘arıtmatik siperlik’

İZMİR'İN Buca ilçesinde bir grup öğretmen, Kovid-19'la mücadele kapsamında "arıtmatik siperlik" tasarladı. Necla- Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri alanı öğretmenleri İsmet Aslan, Fatih Akgün ve Hacı Murat Özkılınç, 2 aylık süre sonunda hepa filtre ve ultraviyole ışınlarla havayı arındıran, bluetooth kulaklık özelliğine sahip, şarj edilebilen bir siperlik geliştirdi. Patent başvurusu yapılan, ayrıca siperlik nedeniyle kapalı kalan yüze ve gözlere hava vererek ferahlamayı sağlayan ürünün piyasaya sunulması amaçlanıyor.

FENER ÖZELLİĞİ DE VAR

İSMET Aslan, "Modelimiz, diğer siperliklerden farklı olarak kullanıcıya arıtılmış temiz hava sunuyor. Üzerindeki termal sıcaklık sensörü, kullanıcının vücut sıcaklığını ölçerek, önündeki ekranda karşıdaki insanlara gösteriyor. Karanlık ortamlarda siperliğin üzerindeki fener özelliği aktif hale geliyor. Ürünün aynı zamanda kendi kendini arındırma özelliği mevcut" dedi.