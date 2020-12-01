  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de depremde yıkılan binaların molozları korunuyor

'de depremde yıkılan binaların molozları korunuyor

'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki sonrası yıkılan apartmanların enkazından kalan molozlar, içinde kıymetli ve özel eşyalar olabileceği düşüncesiyle koruma altında tutuluyor.

İzmir'de depremde yıkılan binaların molozları korunuyor

01.12.2020, 10:50

Ege Denizi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de yıkıma neden oldu. Depremde büyük bölümü Bayraklı ilçesinde olan 17 bina yıkılırken, çok sayıda yapı da hasar gördü.

Deprem anında ya da ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle sonrasında kontrollü yıkılan binalardan kalan ve içinde eşya parçaları bulunan molozlar, kamyonlarla belediye iştiraki İZBETON A.Ş.'ye ait güvenli depolama sahasına götürüldü.

Binaların ismiyle ayrılan bölmelere dökülen molozlar, kıymetli ve özel eşyalar olabileceği düşüncesiyle İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle koruma altında tutuluyor. Depremzedelere yönelik molozların arasında kalan kıymetli ve özel eşyalarının teslimi için çalışma yapılması bekleniyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de depremde yıkılan binaların molozları korunuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA