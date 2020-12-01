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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 1 Aralık Salı!

'de elektrik kesintisi 1 Aralık Salı!

'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İşte 1 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Aralık Salı!

01.12.2020, 09:10

'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Özellikle pandemi nedeniyle evlerde daha yoğun vakit geçirdiğimiz bu dönemde elektrik ve su kesintileri yakından araştırılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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