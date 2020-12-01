İzmir'de elektrik kesintisi 1 Aralık Salı!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Özellikle pandemi nedeniyle evlerde daha yoğun vakit geçirdiğimiz bu dönemde elektrik ve su kesintileri yakından araştırılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İşte 1 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Özellikle pandemi nedeniyle evlerde daha yoğun vakit geçirdiğimiz bu dönemde elektrik ve su kesintileri yakından araştırılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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