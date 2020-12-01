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Haberler İzmir İzmir'de silahlı kavga!

'de silahlı kavga!

'in Bornoava ilçesinde A., kavga ettiği Devran G.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan Volkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de silahlı kavga!

01.12.2020, 08:45 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020,10:25

Olay, saat 05.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide bir araya gelen Devran G. ile Volkan A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan A. belinden çıkarttığı tabancayı Devran G.'ye peş peşe ateşledi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Devran G., kanlar içerisinde yere yığılırken, Volkan A. ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devran G. gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Devran G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Volkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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